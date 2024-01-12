世衞上月接報 近萬宗新冠亡

【本報綜合報道】世界衞生組織周三指出，上月世衞接獲近一萬宗感染新冠病毒死亡個案，顯示這種病毒仍然是一大威脅。

世衞也指，相比起去年11月，因新冠而住院人數增加了42%，進入深切治療部的個案也增加了62%。而各種來源的數據顯示，上月新冠病毒傳播有所增加，原因是聖誕節假期期間的聚會，以及目前全球最普遍的JN.1新冠變異株影響。

反映威脅仍大 世衞總幹事譚德塞表示，儘管新冠不再是「國際關注的突發公共衞生事件」，但該病毒仍在傳播、變異和致命。他又指出，上述數字是基於主要來自歐洲和美洲不到50個國家的數據，其他國家肯定也有未通報的病例增加。

譚德塞又稱，雖然死亡人數遠低於疫情高峰期，但這種可以預防的死亡人數是不可接受的。他呼籲所有人都必須繼續採取措施預防新冠，敦促各國政府維持監測該病毒和進行基因排序，並確保民眾可獲得負擔得起且可靠的病毒檢測、治療和疫苗。他又呼籲個人接種新冠疫苗、進行檢測、在需要時戴上口罩，並確保擁擠的室內空間通風良好。