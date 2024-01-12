日本石川縣強震列極嚴重災害

【本報綜合報道】日本中央政府昨日把石川縣觀測到最大震度7的能登半島地震列為「極其嚴重災害」，將提升對公路和耕地修復項目的補貼率。截至周三，地震死亡人數達到213人，其中8人是震後身體狀況惡化的災害相關死亡。

增修復補貼 加強傳染病應對 災民醫療和改善生活環境成為當務之急，縣政府同日成立組織開展疏散點的傳染病應對工作。此外，政府在內閣會議上決定把能登半島地震指定為「特定緊急災害」，將適用延長駕照有效期等行政手續的特例措施，以減輕災民負擔。

厚生勞動省指出，截至周二災區中包括新冠和流感在內的患者人數約70人、諾如病毒等消化系統傳染病患者人數約40人。知事馳浩昨日在傳染病對策組織成立儀式上稱：「疏散點的傳染病對策直接關係到災害相關死亡，因此需要緊急應對。」

數據顯示，截至周三下午，石川縣共有25,770人在398處疏散點生活。作為二次疏散點等，旅館和賓館等總計8處設施接收了266人。該縣的統計另顯示，以輪島市為主有3,100多人處於孤立無援狀態；輪島市、珠洲市、七尾市等幾乎全境斷水，約5.9萬戶家庭受到影響、52人處於失聯狀態。