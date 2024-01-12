日自民黨新部門開會 岸田文雄誓言改革

自民黨上午召開政治刷新本部會議，討論考慮修訂《政治資金規正法》，包括收緊集資宴會門票購買者列入開支報告的最低金額，同時讓政客為聘用的會計師不當交易承擔責任。會議亦會討論黨內各派系的性質，確定是政策研究抑或是培訓年輕成員。政治刷新本部計劃召開全體黨員會議，聽取法律和會計專家意見，本月底前編製中期報告。

收取回扣醜聞主要涉及自民黨最大派系、俗稱「安倍派」的清和政策研究會，立憲民主黨政務調查會長長妻昭批評政治刷新本部幹部有10名安倍派成員，幾乎是一場鬧劇，他們應先向公眾交代處理開支報告的實際情況，才能加入政治刷新本部，而立憲民主黨正考慮提出一項比全面禁止公司和團體捐款更嚴格的法案。上月建立新政黨「實現教育免費化之會」的前外相前原誠司直指，岸田沒有明確領導意願，對他不抱任何期望。