羽田航空基地停飛全部機

羽田航空基地合共部署4架海上保安廳定翼機和兩架直升機。定翼機當中，一架龐巴迪DHC 8-Q300中型噴射機在上周二相撞中起火，一架灣流航太V型大型噴射機上周四被地勤車碰撞，機翼受損無法飛行。另一架灣流航太V型噴射機正在定期檢查，最後一架DHC 8-Q300原定周五維修後恢復使用。但海保透露，部分隊員在上周二事件後出現精神和身體問題。

羽田航空基地管轄區域包括茨城縣到靜岡縣海岸，以及小笠原群島、沖之鳥礁和南鳥島，同時使用直升機和飛機監視海域並搜救人員遇險。羽田航空機復飛前，海保將調動宮城縣和大阪府航空基地的飛機，以及可以長時間飛行的MQ9B海上衞士無人機，而巡邏艇上的直升機將繼續運作。