巴布亞新幾內亞騷亂15死 華人遭針對

【本報綜合報道】巴布亞新幾內亞警員罷工期間，首都莫爾斯比港周三發生局部騷亂，出現打砸搶燒事件。多間華人商舖在內的商業設施遭遇搶劫，兩名中國公民受輕傷，另造成最少15人死亡。巴新政府表示，將採取一切措施保護中國公民及機構安全，並會補償損失。巴新總理馬拉佩周四宣布，全國進入為期14天的緊急狀態。

澳洲傳媒報道，巴新一些民眾周三利用警察罷工的機會縱火焚燒商店和企業設施，其中莫爾斯比港有8人死亡，萊城有7人死亡。巴新媒體則指出，當地政府同意軍隊協助警察維持莫爾斯比港的治安，目前巴新軍隊與警方已在莫爾斯比港街頭聯合巡邏維持秩序。

警察罷工 打砸搶燒頻生 中國駐巴新大使館稱，目前暫無收到中國公民死亡報告，正統計具體損失。中方已就華商店舖遇襲受損向巴新方提出嚴正交涉，要求巴新方立即採取有力措施，切實保障中國公民和企業安全，並嚴懲肇事者。中方使館正全力提供領事保護，為遇襲人員提供必要協助，提醒在巴新中國公民和機構切實加強防範，確保人身安全，如遇危險第一時間聯繫使館。