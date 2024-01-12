厄瓜多爾總統稱「戰爭狀態」
【本報綜合報道】厄瓜多爾毒梟頭目馬西亞斯日前越獄，政府周一宣布進入緊急狀態之後，治安崩潰，暴力事件頻生。總統諾沃亞（Daniel Noboa）周三表示，該國正處於「戰爭狀態」，政府不會屈服於犯罪組織。
黑幫頭目越獄 騷亂持續
周二有槍手闖入當地一家電視台，一度挾時多人，諾沃亞已下令要「消滅」犯罪組織，當日他將22個匪幫派列為「恐怖組織」，將其列為正式軍事目標。與此同時，該國亦有多所監獄爆發騷亂，有約130名獄卒及職員被挾持作為人質。諾沃亞周三在電台表示：「我們正處於戰爭狀態，面對這些恐怖組織，我們不能投降。」他又指，當局會盡一切努力解救所有人質，而武裝部隊已接手救援工作。政府稱，連串暴力事件是因為諾沃亞計劃建造新的高度設防監獄，囚禁匪幫頭目。諾沃亞則表示，兩個新監獄的設計將於周四公布。
厄瓜多爾警方周三表示，自周一以來，已有70人因暴力事件被捕，其中包括參與電視台挾持事件的人。當地局勢備受國際關注，聯合國秘書長古特雷斯強烈譴責暴力犯罪行為，並對當地安全局勢不斷惡化和民眾生活受嚴重影響感震驚。美國則對厄瓜多爾的情況表示「極為關注」，並與諾沃亞保持「密切聯繫」。西班牙首相桑切斯亦表示，西班牙正關注厄瓜多爾的危機，然而有信心當地很快會恢復正常。中國外交部亦表示，中方支持厄瓜多爾政府為維護社會穩定所作的努力，期待厄瓜多爾早日恢復正常秩序。
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