厄瓜多爾總統稱「戰爭狀態」

黑幫頭目越獄 騷亂持續

周二有槍手闖入當地一家電視台，一度挾時多人，諾沃亞已下令要「消滅」犯罪組織，當日他將22個匪幫派列為「恐怖組織」，將其列為正式軍事目標。與此同時，該國亦有多所監獄爆發騷亂，有約130名獄卒及職員被挾持作為人質。諾沃亞周三在電台表示：「我們正處於戰爭狀態，面對這些恐怖組織，我們不能投降。」他又指，當局會盡一切努力解救所有人質，而武裝部隊已接手救援工作。政府稱，連串暴力事件是因為諾沃亞計劃建造新的高度設防監獄，囚禁匪幫頭目。諾沃亞則表示，兩個新監獄的設計將於周四公布。