聯合航空突亮門燈急降

安全事故5日第3宗 美國聯合航空近年事故頻生，繼日前檢查旗下737 MAX 9機隊時發現多架客機門塞螺栓鬆動後，另一架空中巴士內陸客機前天在飛行途中亮起機艙門指示燈，需緊急降落佛羅里達州坦帕國際機場，是該公司5日內第3宗安全事故。

涉事航班編號UA2434，由空中巴士A319客機執飛，於當地前天下午3時42分左右從佛州薩拉索塔－布雷登頓國際機場起飛，原定前往伊利諾伊州芝加哥奧黑爾國際機場，當時載有123名乘客及5名機組人員。惟客機在飛行途中機艙門指示燈亮起，遂於下午4時35分降落佛州坦帕國際機場，消防員在場戒備。根據航班追蹤網站資料顯示，涉事航班於同日傍晚6時11分左右離開坦帕機場，同晚抵達芝加哥。

在上周六，聯合航空一架由波音757-200客機執飛、編號UA2292航班於美東早上7時50分從新澤西州紐瓦克自由國際機場起飛，準備前往科羅拉多州丹佛國際機場，當時機上載有182人。當飛到芝加哥上空時，客機從高空36,000呎爬升至37,000呎時機艙突然失壓，機師向空中管制塔宣布進入緊急狀態並下降至2萬呎。經解決通訊問題後，機師要求繼續下降至1萬呎，其後通知塔台機艙壓力已受控，需要改航飛往芝加哥，於中部時間早上9時38分降落奧黑爾國際機場。

確認安全前 737 MAX 9不可復飛 除了上述兩宗安全事故，美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機上周五在飛行期間甩門後，聯合航空周一公布，旗下多架同型號客機出現門塞螺栓未有扭緊情況。

另外，美國運輸部長布蒂吉格前天表明，在確保安全前，所有737 MAX 9都不會復飛。他讚揚聯邦航空局（FAA）勒令所有同型號飛機停飛檢查決定，又指美國飛機製造商交付每架飛機須確保安全，復飛時間唯一考慮就是安全，已與波音公司行政總裁卡爾霍恩對話，要求對方採取一切行動建立外界信心。

卡爾霍恩同日受訪時承認，在737 MAX 9安全檢查中出現「品質逃逸」情況，所指是任何可能導致事故潛在因素，並承認事件屬於錯誤，無人會忍受如此情況。受事件影響，聯合航空前天取消169班航班，預計未來仍有大量航班取消。本報綜合報道