也門叛軍認襲船艦 美警告將承擔後果

【本報綜合報道】也門叛軍青年運動周二向紅海南部海域發動大規模襲擊，該武裝組織周三承認向紅海一艘美國船艦發射大量火箭、無人機、巡航導彈，是「初步回應」美國海軍日前向青年運動所作出的致命攻擊。美國國務卿布林肯警告，青年運動在紅海持續發動襲擊將要承擔後果，國際社會必須齊心協力應對這些威脅。

安理會促停攻紅海船隻 美國海軍上月31日擊沉3艘青年運動的快艇並導致10人死亡，青年運動發言人稱周二的襲擊是對此事的報復行動，成為目標的美國船艦當時向以色列「提供支持」，又強調青年運動將毫不猶豫地行使保衞家園和國家的合法權利，並對所有潛在威脅和敵對行動作出適當反應。青年運動揚言將繼續在紅海阻截由以色列擁有及駛往以色列的船艦，直到在加薩地帶針對巴勒斯坦人的血腥襲擊停止，以及當地獲解除圍困。

另一方面，聯合國安理會周三通過決議，要求青年運動立即停止攻擊紅海的航運，這類襲擊阻礙全球商業，危害航行權利和自由，以及地區和平與安全。決議以最強烈的措詞譴責自去年11月19日，青年運動襲擊並扣押運輸船銀河領袖號及其船員以來，青年運動對商船進行的至少逾20次襲擊；又譴責向與伊朗關係密切的青年運動提供武器，出現大規模違反針對青年運動的武器禁運，所有成員國需要遵守義務。

伊朗於阿曼灣扣美油輪 另外，英國海事貿易行動組織周四透露，一艘位於阿曼灣、懸掛馬紹爾群島國旗油輪當天早上遭多名未經授權且身穿軍服人士闖入，目前改道駛往伊朗。伊朗國營傳媒公布，伊朗海軍同日在阿曼灣海域扣押一艘美國油輪，未知是否指同一艘油輪。