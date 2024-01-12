烏拒談判 俄強調軍事行動繼續
【本報綜合報道】俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫周三表示，俄方尚未看到烏克蘭問題和平進程的進展，將會繼續對烏特別軍事行動。
烏要求俄方接受和平方案
佩斯科夫表示，目前在烏克蘭和平進程方面依舊是一片空白。他說：「人們看到的是，圍繞着（烏克蘭總統）澤連斯基那套『和平公式』進程完全難以解釋，在沒有俄方參與的情況下，幾個國家聚在一起來討論某種虛無的和平方案，是非常奇怪的進程。」他還強調，烏克蘭方面事實上仍在法律層面拒絕與俄羅斯進行任何談判。
澤連斯基前年10月簽署總統令，批准執行烏國家安全與國防委員會的決議，包括不與俄羅斯總統普京談判等內容。同年11月，澤連斯基在二十國集團峰會首次提出烏方包含10項內容的「和平計劃」，包括俄方撤軍、恢復2014年以前的烏克蘭領土等。他去年12月在基輔舉行的年度記者會表示，只有俄方準備接受烏方提出的和平方案等條件下，烏俄之間的談判才有意義，但目前尚未看到這種談判的可能性。
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