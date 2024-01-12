烏拒談判 俄強調軍事行動繼續

烏要求俄方接受和平方案

佩斯科夫表示，目前在烏克蘭和平進程方面依舊是一片空白。他說：「人們看到的是，圍繞着（烏克蘭總統）澤連斯基那套『和平公式』進程完全難以解釋，在沒有俄方參與的情況下，幾個國家聚在一起來討論某種虛無的和平方案，是非常奇怪的進程。」他還強調，烏克蘭方面事實上仍在法律層面拒絕與俄羅斯進行任何談判。