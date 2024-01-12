伊朗被指向俄售武

包括地對地導彈 另研製攻擊無人機 俄羅斯近日加強空襲烏克蘭之際，英國傳媒周三引述消息報道，伊朗不但為俄羅斯研發一款新型攻擊無人機，更快將首次向對方提供地對地彈道導彈補充戰力。與此同時，南韓政府稱北韓可能向俄羅斯出口其新型近程彈道導彈。

報道稱伊朗為俄羅斯研製見證者107型爆炸及偵察無人機，屬於見證者101型無人機系列，它的尾部呈V形，長約2.5米、翼展3米，可以從車輛發射，估計射程達1,500公里。

這款無人機可能配備用於傳輸影片的直播信號的發射器，可以識別戰場上有高價值的目標，例如烏克蘭軍隊使用的英國及美國多管火箭發射系統。烏克蘭及西方國家此前指控伊朗向俄羅斯，提供數百架型號為見證者131型及136型的自殺式無人機。

俄伊無人機交易約值1560萬 上述伊俄無人機交易總值估計超過200萬美元（約1,560萬港元），伊朗可能已經向俄羅斯交付數架專門設計的無人機，並在國內中部一個空軍基地與俄羅斯測試見證者107型及136型無人機。伊朗與俄羅斯也更新軍火協議，俄方有望不久後接收射程逾300公里的精確地對地導彈系統。對於報道內容，俄羅斯國防部及伊朗外交部未有置評，伊朗總統萊希此前否認向俄羅斯售武攻擊烏克蘭，稱伊朗反對俄烏戰爭。

韓指朝或向俄出售短程導彈 除了伊朗外，俄羅斯被美國指控從北韓獲得短程彈道導彈，並且已經對烏克蘭使用。南韓傳媒周四刊登南韓國防部長申源湜的訪問，他提到北韓領袖金正恩周一及周二視察國內軍工廠，根據北韓官媒發布的照片，現場擺放數十輛短程彈道導彈發射車，該武器系統是北韓2022年4月首次試射的近程戰術導彈，射程110公里。申源湜表示，近程戰術導彈有可能部署朝方前線部隊，也不排除向俄羅斯出售的可能性。本報綜合報道