16歲女懷孕 向父索錢被打至流產

兩長輩亦揮拳

臨沂市公安局羅莊分局周四指，上月30日接報盛莊街道某小區一居民家中有人打架。經調查，當日16歲陳姓少女到其生父陳×超家中，以燒紙錢、辱罵等方式索要撫養費，與聞訊趕到的伯娘諸葛××爭執及互相廝打，其伯父陳×疆趕到後亦毆打少女。少女生母朱女士稱，她與前夫陳×超2012年離婚後，對方一直未給予撫養費。去年下半年，女兒和她發生矛盾後離家出走。據女友人稱，當天她和陳女帶着紙錢欲祭拜陳女的祖父，並向陳×超詢問墓址。其後雙方發生口角，陳女和女友人進入陳×超家燒紙錢，雙方發生肢體衝突。