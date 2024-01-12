16歲女懷孕 向父索錢被打至流產
【本報綜合報道】山東省臨沂市一名父母離異的未成年少女懷孕後，上門向父親索取撫養費卻遭伯父及伯娘毆打導致流產。公安事後行政拘留施襲者，案件正在進一步調查處理。
兩長輩亦揮拳
臨沂市公安局羅莊分局周四指，上月30日接報盛莊街道某小區一居民家中有人打架。經調查，當日16歲陳姓少女到其生父陳×超家中，以燒紙錢、辱罵等方式索要撫養費，與聞訊趕到的伯娘諸葛××爭執及互相廝打，其伯父陳×疆趕到後亦毆打少女。少女生母朱女士稱，她與前夫陳×超2012年離婚後，對方一直未給予撫養費。去年下半年，女兒和她發生矛盾後離家出走。據女友人稱，當天她和陳女帶着紙錢欲祭拜陳女的祖父，並向陳×超詢問墓址。其後雙方發生口角，陳女和女友人進入陳×超家燒紙錢，雙方發生肢體衝突。
朱女士表示，女兒回家後出現流血的症狀，到醫院檢查時發現流產。陳×超承認，堂嫂摑了女兒一巴，堂兄更踢了一腳。他強調當時不知道女兒懷孕，否認不願提供撫養費，願意在她出嫁時一次過補償。
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