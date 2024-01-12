借AI合成照募捐 慈善團體須整改

四川省成都市一個慈善團體近日疑把受助人的照片，利用人工智能（AI）技術合成製作宣傳圖片，被質疑詐騙捐款。內媒周三報道，成都市民政局為此約談該慈善團體負責人，指出項目中不應使用AI合成的老人照片，要求立即整改。

涉事的成都愛益行公益服務中心（下稱愛益行）周二被揭發，他們在某網上平台的捐贈頁面使用了AI合成照片。爆料者指出，該捐贈項目的連結中有3張照片都是AI合成，每個老婦的照片都不一樣，其中兩張為一名老人的面部特寫照片，一張為老人背面的照片。

下架涉事圖片和鏈接 項目詳情顯示，「家住農村的孤寡老人周奶奶享受不到天倫之樂，有時候可能一天都沒有人和她說上一句話，甚至簡單的一日三餐都成了難題，如果遇上身體不適的時候，周奶奶很可能就直接躺床上好幾天」。內媒指，項目籌集善款共計5,882元人民幣（約6,469港元），捐贈人次達1,050人次，但事件曝光後涉事圖片和鏈接已下架。

愛益行相關負責人周二表示，受助人是80多歲的老婦，她有私隱保護需求，受助人希望能夠有尊嚴地獲得救助，使用AI技術的出發點是保護其私隱。愛益行承認，沒有標註為合成照片有疏忽，但強調所有資料都是真實，錢的去向都透明可查。該行強調，今後會對智能生成的補充圖片進行標註，以免影響到捐贈人。

內媒其後獲悉，成都市民政局非常重視事件，已經開展調查核實。經過調查確認愛益行的「困境老人幫扶計劃」項目展示的老人照片，確為AI合成。成都市民政局除約談該團體負責人外，又要求全市慈善組織在開展公開募捐活動中，必須確保文字、圖片等內容真實有效；使用個人照片時，須徵得當事人授權同意，注意保護個人私隱，不應使用虛構圖片。本報綜合報道