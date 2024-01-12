雲南去年遏跨境犯罪 救2326人

破電騙逾2萬宗

去年全年，雲南公安機關共辦理偷渡案件3.33萬起，查處4.52萬人（其中刑事打處1.79萬人）；攔截查堵來滇赴邊涉詐高危人員2.42萬人，勸回滯留境外雲南籍人員3,518人；封鎖刪除虛假詐騙招募資訊260萬條，剷除省內涉詐窩點3,650個；促使緬北各方向中方移交涉電詐人員4.2萬人，取得打擊緬北電詐階段性勝利。