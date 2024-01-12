雲南去年遏跨境犯罪 救2326人
【本報綜合報道】雲南省政府新聞辦公室於昨日中國人民警察節召開記者會，指雲南公安機關2023年空前力度嚴打跨境犯罪，解救境外被困中國公民2,326人。
破電騙逾2萬宗
去年全年，雲南公安機關共辦理偷渡案件3.33萬起，查處4.52萬人（其中刑事打處1.79萬人）；攔截查堵來滇赴邊涉詐高危人員2.42萬人，勸回滯留境外雲南籍人員3,518人；封鎖刪除虛假詐騙招募資訊260萬條，剷除省內涉詐窩點3,650個；促使緬北各方向中方移交涉電詐人員4.2萬人，取得打擊緬北電詐階段性勝利。
去年雲南全省共破獲電訊網路詐騙案件2.22萬起，逮捕嫌犯3.24萬人，回饋受害者被騙資金1.18億元人民幣（約1.28億港元），較去年同期分別上升39.6%、45.3%、146.7%。雲南省與緬甸、老撾、越南接壤，邊境線長達4,000公里以上。針對邊境地區跨國違法犯罪突出的情況，雲南公安機關去年以打擊電訊網絡詐騙為重點突破方向，維持對跨國違法犯罪嚴打態勢。
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