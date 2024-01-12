疫後促進營商旅遊發展 5措施外籍人員來華更方便

踏入後新冠時代，內地再次調整入境政策。國家移民管理局昨天宣布，由即日起落實便利外籍人員來華5項措施，藉此打通外國人赴華經商、學習及旅遊相關堵點，從而保障高水平對外開放，促進高質量發展。

國家移民管理局相關負責人解釋，由於國家經濟發展持續向好，對外開放水平不斷擴大，中外企業、人員對深化移民管理服務提出許多新需求，因此局方將主動協同有關主管部門，持續深化移民管理服務改革及政策制度創新，加快推動制度型開放，參與營造一流營商環境，主動服務促進構建新發展格局。

可直接向口岸機關申辦簽證 上述措施包括放寬來華外籍人員申辦口岸簽證條件。國家移民管理局指，對急需來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬及處理私人事務等非外交、公務活動外籍人員，假如來不及在境外辦妥簽證，可憑邀請函件等相關證明資料向口岸簽證機關申辦口岸簽證入境。

9機場推24小時免邊檢手續 此外，外籍人員在北京首都機場等樞紐空港口岸24小時直接過境免辦查驗手續。根據新措施，外籍人員在首都機場、北京大興國際機場、上海浦東國際機場、杭州蕭山國際機場、廈門高崎國際機場、廣州白雲國際機場、深圳寶安國際機場、成都天府國際機場、西安咸陽國際機場合共9個國際機場，推行24小時直接過境旅客免辦邊檢手續。對於持24小時內國際聯程機票，經上述任何一個機場過境前往第三國或地區出入境旅客，可以免辦邊檢手續，直接免簽過境。

第3項措施是在華外籍人員可就近辦理簽證延期換發補發。短期來華從事商貿合作、訪問交流、投資創業、探望親屬、觀光旅遊及處理私人事務等非外交、公務活動外籍人員，如有正當合理事由需繼續在華停留，可就近就便向停留地公安機關出入境管理機構申請簽證延期換發補發。

另外，在華外籍人員如需多次出入境，可申辦再入境簽證。新措施允許在華外籍人員因正當合理事由而需要多次出入境，可憑邀請函件等相關證明材料，向公安機關出入境管理機構申請換發多次入境有效簽證。

最後一項措施是簡化在華外籍人員簽證證件申辦材料。外籍人員申辦簽證證件時，對於通過訊息共享可查詢本人住宿登記記錄、企業營業執照等訊息，可免予查驗相關紙質證明材料；如在華外籍人員辦理親屬短期探親團聚類簽證，可以邀請人親屬關係聲明替代親屬關係證明。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長池景陽昨天另提到，全國2023年邊檢機關共查驗2.1億人次入境人員，已恢復至2019年的62.9%。因應全球經貿發展，國際航線航班有序復常，跨境人員流動逐步活躍，預計本年入境人數將持續增長。本報綜合報道