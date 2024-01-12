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涉助陸介選 高雄前立委准保
高雄橋頭地檢署日前偵辦前立委張顯耀涉嫌觸犯反滲透法，檢方複訊後認為沒有羈押的必要，周三批准他以100萬元新台幣（約25萬港元）交保。去年以來，橋頭地檢署偵辦多宗揪團到中國大陸接受招待的介選案件，陸方透過免費旅遊的方式要求與會成員支持某政黨，灌輸「兩岸一家親」等觀念。（綜合報道）
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