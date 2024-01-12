學者料民進黨勝出 但失立院控制權

高敬文估計，民進黨賴清德有可能勝出總統選舉，該黨卻無法取得立法院過半立委議席，新總統需要與反對派談判方可以通過預算案或其他重要法案，情況與前總統陳水扁執政時相似。他認為如果賴清德當選，中國大陸解放軍可能會進一步推動灰色地帶戰略，以進一步縮小台灣的安全空間，但不認為北京會走到發動戰爭的地步。他指出，北京屆時可能直接與反對派立委聯繫，卻不會影響賴清德對北京政策。

被問及假如國民黨侯友宜或民眾黨柯文哲勝出總統選舉時，北京對台經濟及軍事等政策會有何改變時，高敬文預期兩岸局勢屆時將緩和，例如重啟海峽兩岸關係協會談判，卻不會有助加快兩岸統一，理由是大部分台灣人反對統一和一國兩制。當談及賴清德、侯友宜或柯文哲當選後，美國對台政策會否有變時，高指出眾人均渴望與美國建立良好關係，理由是美方是台灣安全唯一保障者，就算是前總統馬英九執政時亦與華府保持良好關係。他指出，除了在「九二共識」方面外，總統候選人之間沒有太大的區別，中國大陸及美國亦知道台灣不可能宣布獨立或統一。