華公安部長晤美國土部長 談打擊芬太尼
【本報綜合報道】中國國務委員兼公安部長王小洪周三與美國國土安全部長馬約爾卡斯視像會議，雙方討論在關鍵執法議題上合作的重要性，包括增加資訊分享並加強化學出口標準，打擊芬太尼等合成藥物的非法流通。
參加視像會議的美方代表來自國土安全部、司法部、國務院、白宮國家安全委員會、白宮國家藥物控制政策辦公室、毒品管制局。馬約爾卡斯強調，利用中美元首去年11月峰會勢頭的重要性，加強兩國打擊毒品的合作；又指出擴大美國政府與中國政府相應部門之間的業務聯繫十分重要，相信加強合作將為兩國在全球打擊非法藥物領域帶來切實成果。
亦提到遏性虐兒童等
馬約爾卡斯向王小洪提到中國對「天使觀察」（Angel Watch）的支持，它是兩國持續打擊兒童性虐待和性剝削的計劃一部分，他們還談及販運野生動植物的問題。中美元首去年在加州會晤，雙方歡迎恢復在緝毒議題上的合作，包括建立一個工作小組，以便在兩國之間展開持續溝通和執法協調。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：