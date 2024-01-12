華公安部長晤美國土部長 談打擊芬太尼

參加視像會議的美方代表來自國土安全部、司法部、國務院、白宮國家安全委員會、白宮國家藥物控制政策辦公室、毒品管制局。馬約爾卡斯強調，利用中美元首去年11月峰會勢頭的重要性，加強兩國打擊毒品的合作；又指出擴大美國政府與中國政府相應部門之間的業務聯繫十分重要，相信加強合作將為兩國在全球打擊非法藥物領域帶來切實成果。

亦提到遏性虐兒童等

馬約爾卡斯向王小洪提到中國對「天使觀察」（Angel Watch）的支持，它是兩國持續打擊兒童性虐待和性剝削的計劃一部分，他們還談及販運野生動植物的問題。中美元首去年在加州會晤，雙方歡迎恢復在緝毒議題上的合作，包括建立一個工作小組，以便在兩國之間展開持續溝通和執法協調。