福建號甲板髹漆 疑將練艦載機升降

【本報綜合報道】中國大陸軍事發展在台灣大選前夕備受關注，根據近日拍攝的衞星圖像，正在展開繫泊試驗的解放軍航空母艦福建號，飛行甲板疑似重新刷上油漆，有指這可能代表在初期海試安排艦載機升降，也有可能只是塗上多層防護油漆。

根據去年12月24日至今年1月6日拍攝的衞星圖像，位於上海市長興島江南造船廠的福建號，位於該船廠其中一個乾船塢，部分飛行甲板位置今年1月2日及1月6日進行重鋪表面的工程。對於這個情況，有分析認為，這與該艦之後展開的初期海試有關，不排除涉及艦載機升降活動；也有分析相信它只是塗上防銹漆、面漆、防滑沙道。

與此同時，近日網上流傳一張福建號飛行甲板的照片，可見艦上出現一架殲35戰機模型，估計去年11月對電磁彈射系統進行「靜載」彈射測試期間拍攝。福建號是中國大陸第3艘航空母艦，於前年6月下水及命名，特點是採用平直通長飛行甲板、電磁彈射及阻攔裝置。中國大陸國防部在去年11月透露，福建號目前處於繫泊試驗階段。

侯友宜：賴清德若當選 戰爭風險高 另一方面，國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康昨日召開國際記者會，被問到民進黨總統候選人賴清德獲勝後的戰爭風險，侯友宜直指對方是務實的「台獨」工作者，風險比任何人高出很多；又強調和平才是唯一的選項，自己走台灣最有利的中間路線，會對話與交流，把風險降到最低，強調用實力確保兩岸和平，用交流增進理解。