拜登擬台大選後派團訪問 惹大陸炮轟

台灣明天迎來牽動兩岸局勢及中美關係的總統選舉，有報道引述消息稱，美國總統拜登計劃在台灣大選後，派遣前高級官員組成的跨黨派代表團訪台。中國大陸外交部昨天要求美方不得以任何形式介入台灣選舉，並對其公然說三道四表示強烈不滿及堅決反對，重申台灣問題是兩國關係第一條不可逾越的紅線。

代表團由前高官組成 英國《金融時報》引述知情人士報道，白宮已經委任民主黨籍前副國務卿斯坦伯格（James Steinberg）、共和黨籍前白宮國家安全顧問哈德利（Stephen Hadley）率領該個訪台代表團。有白宮官員表示，派遣代表團訪台完全符合先例及美方「一個中國」政策，同時會保持與北京的溝通渠道暢通，管控這個困難時期及盡量避免意外衝突。中國大陸駐美國大使館表示，堅決反對美國與台灣進行任何形式的官方接觸，呼籲拜登政府停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，不要干涉台灣選舉。

美國一名前官員向《金融時報》表示，拜登在台灣選舉後向當地派遣訪問團，時間上屬於太早並存在風險，有機會產生反效果。該官員指出，美國在這個敏感時期的最重要目標，是敦促中國大陸及台灣均保持克制，形容美方向台灣派遣一個如此高級的代表團，等同與台方緊緊擁抱，令北京有作出過度反應的藉口。美國兩岸事務專家葛來儀持有相反看法，認為美國派遣高級代表團是可以協助台灣的好主意，傳達美方支持台灣民主及新任總統的訊息很重要，在跨黨派的基礎上進行更是有益。

有匿名美國官員重申，美方不在台灣選舉偏袒任何一方，也沒有偏好的候選人，反對任何外部勢力干預台灣選舉；無論台灣誰人當選總統，美方維持對台政策，延續雙方牢固的非官方關係。該官員強調，台灣選舉是正常、例行、民主程序一部分，北京若以額外軍事壓力或脅迫回應將成為挑釁者，干擾兩岸和平及穩定嚴重損害全球經濟，外溢效應會影響全球所有經濟體。

劉建超訪美闡明立場 另外，中共中央對外聯絡部長劉建超訪問美國期間，美方已經表明北京不應該試圖干涉台灣即將舉行的總統及立委選舉。

中國大陸外交部發言人毛寧昨天表示，堅決反對美台展開任何形式的官方往來，美方應該慎重妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號，介入台灣地區選舉只會對中美關係及兩岸和平穩定造成嚴重損害。

另一方面，劉建超周三在美國華盛頓與白宮首席副國家安全顧問芬納（Jon Finer）會面，中共中央對外聯絡部表示，劉建超闡述中方在台灣、南海等問題上的立場，二人認為應該繼續共同努力，推動落實兩國元首去年11月達成的重要共識及成果，並為此繼續保持溝通交流合作。白宮在聲明提到，今次會面是維持溝通渠道開放及負責任地管理競爭的持續努力一部分，芬納強調台灣海峽和平及穩定的重要性。本報綜合報道

拜登計劃派遣前高級官員組成的美國跨黨派代表團訪問台灣。 芬納 中美近期涉台互動情況 劉建超