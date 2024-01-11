技術問題 NASA載人登月任務延一年

【本報綜合報道】美國太空總署（NASA）周二宣布，因應火箭、返回艙和太空衣技術問題，今、明兩年的登月任務將順延約一年進行。標誌着美國太空人事隔超過半世紀重返月球的月亮女神號三號（Artemis Ⅲ）任務火箭，至少到2026年9月才能升空。NASA署長納爾遜指，不擔心中國會在此前實現載人登月。

月亮女神號三號任務預計使用美國太空探索科技公司（SpaceX）的全球最大型火箭星際飛船（Starship）執行，但星際飛船去年兩次試射均以爆炸告終。NASA副署長弗里（Jim Free）周二在記者會承認，當局正研究星際飛船的進展、推進劑轉移，以及多次着陸的需要。NASA官員補充，預計太空人在月表穿着的太空衣工程設計會出現延誤。

原定今年11月載4人 在載人登月前，NASA原定在今年11月執行月亮女神號二號任務，搭載4名太空人飛越月球，最新計劃延遲至明年9月。報道指押後發射的原因，一定程度上與獵戶座（Orion）太空船存在缺陷有關。獵戶座太空船2022年在月亮女神號一號任務執行不載人升空，返回艙的隔熱板意外燒焦和腐蝕。