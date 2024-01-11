美夫婦 大改造400年塔樓 寫意生活盼居留

美國科羅拉多州博爾德一對夫婦對意大利情有獨鍾，結婚18年間經常赴意旅遊，更夢想在該國置居。他們近年在意國北部皮埃蒙特一個中世紀村莊，買下一座距今400年歷史的塔樓，並改建為度假屋，偶爾前往當地享受生活。

艾琳（Aileen Winter）和溫特（Tom Winter）經常到訪意大利，在當地認識了很多朋友，儘管兩人在美國生活，卻非常渴望在意大利擁有一個家，每次行經房地產公司都會凝視櫥窗，尋找夢想中的家園。至2016年，溫特被一個中世紀村莊（Susa Valley）的塔樓深深吸引，並親自走訪當地找到業主，最終他們以1.9萬歐元（約16萬港元）買下了它。

兩人此後耗時六個月，把灰暗且陳舊的塔樓改裝成溫馨的度假屋，房屋共設5間房，設計風格也非常時髦。他們擴建了房子底層浴室，在裏面加設淋浴間和洗衣設備，更在屋內建設開放式樓梯，加大採光面。

苦練語言 融入村莊生活 艾琳和溫特每年會到該處短居，為融入村莊生活，更苦練當地語言，逐漸與村民建立緊密的關係。儘管村莊商舖營業時間短，需花時間適應，但兩人形容此種緩慢的生活節奏使他們感到放鬆。由於沒有長期居留簽證，他們正努力爭取能在該國居住4至5個月，希望到時能帶寵物貓前來同住，並投入更多心力種花。本報綜合報道