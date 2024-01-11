日推進美軍基地搬遷工程

為了把美軍位於沖繩縣宜野灣市的普天間基地搬遷至名護市邊野古市，日本中央政府昨日啟動了存在鬆軟地基的大浦灣一側工程。工程為期9年3個月，內閣官房長官林芳正強調，切實推進工程有助於早日實現普天間機場的全面歸還和消除危險性。（綜合報道）