兩岸國際

日本芬蘭外長會晤談安保

日本外相上川陽子周二在芬蘭首都赫爾辛基，與該國外長瓦爾托寧舉行會談。雙方認為歐洲大西洋和印度太平洋的安保密不可分，就寫有推進防衞裝備品等安保及防衞領域合作的「北歐外交倡議」達成共識。日本外相對上一次訪問芬蘭，要追溯到1985年的安倍晉太郎。（綜合報道）
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