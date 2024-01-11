兩岸國際

前外長指南韓地位媲美G7

南韓總統尹錫悅昨日任命趙兌烈為外交部長，卸任的朴振向傳媒指，認為南韓的地位已達到與七國集團（G7）國家相提並論的地步，南韓國力也得到顯著增強，他感到非常有成就感。68歲的趙兌烈於1979年開啟南韓外交官生涯，曾任南韓外交部第二次官（副部長）和南韓常駐聯合國代表等職位。（綜合報道）
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