厄瓜多爾黑幫闖電視台 一度挾多人

【本報綜合報道】厄瓜多爾毒梟頭目馬西亞斯日前越獄，政府周一宣布進入緊急狀態，全國隨即發生一系列襲擊事件。在最大城市瓜亞基爾，有蒙面武裝黑幫分子周二闖入電視台挾持人質。警方周三表示，13名疑犯已被警方拘捕，所有人質均獲釋。電視台有兩名員工受傷。

頭目越獄 襲擊案頻生 從電視可見，幫派分子衝進大樓後，亮刀及用槍指嚇電視台員工，武裝分子向鏡頭展示手中的槍械和炸彈，背景有槍聲和尖叫聲。有電視台主持求饒，現場記者和攝影師向外界發訊息求救，直播播出20分鐘後中斷。在馬西亞斯越獄後，總統諾沃亞簽署行政令，並宣布國家進入為期60天的緊急狀態，並派軍人在監獄巡邏、實施宵禁及出動軍隊搜捕。

在北京，中國外交部發言人毛寧昨日表示，外交部已指導駐厄瓜多爾使領館第一時間啟動領事保護應急機制，正核實身處當地的中國公民及機構安全狀況，並透過多種管道進行安全防範提醒。她指，中方目前暫時沒有收到在厄中國公民傷亡報告，外交部和駐厄瓜多爾使領館將繼續密切關注當地安全形勢的發展，及時向中國公民提供領事保護和協助。