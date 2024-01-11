華禁令下 日農林水產品出口持續減

【本報綜合報道】日本農林水產省周二公布出口數據，去年11月農林水產品和食品的出口額為1,111億圓（日圓‧下同，約60億港元），較前年同期減少8.6%。內地暫停進口日本水產品的影響持續，日方透過擴大內地以外地區的銷路，令出口額得以維持。

數據顯示，去年11月對華出口中，水產品同比大減86.9%至10億圓（約5,400萬港元）。去年10月被內地列入禁止進口的錦鯉也受影響，11月出口額為零，而珍珠和珊瑚亦被列入其中。日本該月對內地出口農林水產品和食品整體減少48.5%，只有131億圓（約7億港元），連續5個月同比走低。

積極輸往其他地區 但日本去年1至11月累計出口額為12,775億圓（約690億港元），同比增加2.8%，或與前年的最高紀錄相若。日本11月對美出口增長31.3%至165億圓（約8.9億港元），綠茶及扇貝對美出口額上升；銷往香港的珍珠和牛肉出口額亦增長5.5%至226億圓（約12.2億港元）。日本爭取到2025年讓出口額增至兩萬億圓（約1,080億港元）、2030年增至5萬億圓（2,700億港元）規模，恐受內地進口禁令時限影響。