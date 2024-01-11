波音行政總裁 現身認錯

737 MAX 9客機半空甩門 稱100%透明處理 美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9客機上周五半空「甩門」，事件愈鬧愈大。面對外界再度質疑飛行安全性能，波音公司行政總裁卡爾霍恩（David Calhoun）周二向員工表明要着手處理這個問題，第一步是承認錯誤。

卡爾霍恩當天在華盛頓州西雅圖附近的波音737客機工廠召開全公司會議，波音公司其後公開講話摘錄。他聲言將以「100%完全透明」的方式處理今次事件，確保以後每架波音客機飛上天空都安全；又讚揚涉事阿拉斯加航空客機的機組人員迅速降落，並對該航空公司能夠迅速停飛整支波音737 MAX 9客機機隊表示敬意。他指出，波音公司將與美方相關監管機構合作，確保半空「甩門」意外永遠不會再發生。

下令工廠及供應商解決問題 波音公司向員工交代，航空公司檢查發現的波音737 MAX 9客機門塞螺栓鬆動是品質控制問題，波音及供應商勢必銳航空系統公司正在檢查，下令工廠及供應商確保解決此類問題，將更廣泛檢查系統和流程。知情人士透露，美國聯邦航空局局長惠特克（Michael Whitaker）下月到國會作證或面對監督波音737 MAX客機的問題。

美國聯邦航空局周二發表聲明，表示每一架配備涉事組件門塞的波音737 MAX 9客機繼續停飛，直至當局確認每架涉事客機可以安全地恢復飛行，這需要波音公司提供有關檢查及維修的操作指引。波音公司周一已經提交指引的初版，並在收到反饋後正在修改指引；美國聯邦航空局將在收到修訂版的指引後，對它展開徹底的審視。

未尋回4枚螺栓 或沒有裝上 美國全國運輸安全委員會表示，波音737 MAX 9客機的設計是有12枚止動螺栓，用於鎖緊今次飛脫的門塞（內嵌式艙門），但當局事發後未尋獲其中4枚螺栓，無法肯定它們是否曾經裝上。內嵌式艙門擁有多組鉸鏈和滑輪的導軌，配合機艙框架上的滑輪移動，但僅當卸下每個鉸鏈和滑輪導軌組件上的螺栓，艙門才能夠向上移動並稍微向外樞轉，以及向下返回其固定位置，以便日常保養檢查及幫助初始安裝。本報綜合報道

涉事阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機接受全國運輸安全委員會檢查。 波音公司宣稱門塞螺栓鬆動是品質控制問題。 調查員檢查涉事阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機「甩門」的位置。 涉事阿拉斯加航空波音737 MAX 9客機半空飛脫的門塞已經在地面尋回。