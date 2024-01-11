強風霜雪損毀網絡 烏克蘭逾千村鎮斷電

【本報綜合報道】烏克蘭國家能源公司周二表示，天氣嚴寒已造成境內1,000多個分布9州的市鎮和村莊停電。由於烏克蘭能源系統已因俄羅斯攻擊而減弱，供電商籲民眾節約用電。

烏克蘭許多地方氣溫降到約攝氏零下15度，使得用電量達到本周最高峰。烏克蘭國家能源公司指，由於強風、寒霜及輸電設備上結厚冰，使得烏克蘭輸電網大為受損，並影響修復進度，而且周二上午用電量又比周一增加5.8%。

向鄰國購電 籲民眾節約 烏克蘭南部尼古拉耶夫州長維塔利‧金（Vitaliy Kim）表示，當地輸電纜線結冰超過5厘米，全州共有215個市鎮和村莊停電。烏克蘭國家能源公司還指，烏克蘭的火力電廠還未從去年冬天俄羅斯大規模攻擊造成的損害完全復原，太陽能電廠則因目前雲層太厚及天氣惡劣無法全力發電。

烏克蘭國家能源公司表示，烏克蘭為了滿足國內用電需求，得從鄰國羅馬尼亞和斯洛伐克購買電力；因此呼籲民眾盡可能節省用電，及避免同時使用數個電器好讓系統能負荷。