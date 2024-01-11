俄疑射北韓導彈襲烏 美指摘違安理會決議

柯比表示，俄羅斯於上月30日和本月2日發射北韓導彈後，再向烏克蘭發射多枚北韓導彈，美方目前仍在評估這些襲擊的影響，但確認至少一枚落入哈爾科夫。他批評，俄朝之間的武器轉讓違反聯合國安理會多項決議，美方周三會在安理會討論相關問題，要求俄方對再次違反其簽署的國際義務承擔責任。