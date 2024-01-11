俄疑射北韓導彈襲烏 美指摘違安理會決議
【本報綜合報道】烏克蘭日前公開導彈碎片證據，指控俄羅斯使用北韓提供的導彈襲擊烏克蘭。美國白宮安全委員會發言人柯比周二透露，俄羅斯多次發射北韓導彈。白宮國家安全顧問沙利文同日與南韓國家安全局新任局長張浩鎮通話，強烈譴責上述情況。
柯比表示，俄羅斯於上月30日和本月2日發射北韓導彈後，再向烏克蘭發射多枚北韓導彈，美方目前仍在評估這些襲擊的影響，但確認至少一枚落入哈爾科夫。他批評，俄朝之間的武器轉讓違反聯合國安理會多項決議，美方周三會在安理會討論相關問題，要求俄方對再次違反其簽署的國際義務承擔責任。
美韓官員通話討論朝問題
沙利文與張浩鎮通電話時，討論與北韓相關的問題，包括其與俄羅斯的軍事合作，以及在非軍事區採取的挑釁行動。二人批評俄朝所為破壞全球防擴散制度，並對歐洲、朝鮮半島和印太地區產生重大安全影響。他們同意繼續合作，支持烏克蘭和當地人民，並承諾就共同的安全挑戰保持密切協作，促進印太地區和全球和平安全。
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