布林肯晤以總理 促戰事減傷及平民

【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周二在以色列特拉維夫，先後與以色列總理內塔尼亞胡和國防部長加蘭特會面。布林肯重申需要透過建立巴勒斯坦國等，確保以色列和區內實現持久、可持續的和平。另外，中國常駐聯合國副代表耿爽同日在聯大關於否決權使用問題會議上發言表示，中方對美國去年12月22日在安理會再次行使否決表示失望和遺憾。

美國國務院表示，布林肯向內塔尼亞胡表明，美方支持以色列防止遭到突襲的權利，但強調應避免進一步傷及平民和保護加薩民用基建設施的重要性。兩人討論確保人質獲釋的工作以及增加對加薩平民提供人道主義援助。

以方要求加強向伊朗施壓 以色列傳媒就報道，加蘭特向布林肯提及加薩戰況時，指出以軍已調整在加薩北部的作戰策略，但強調在南部汗尤尼斯的行動將會加強和持續下去，直至找到巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯領導人和人質全部獲釋。另外，加蘭特亦向布林肯表示，加強對伊朗施壓十分重要，並可能防止其他地區局勢升級。

布林肯亦向以色列外交部長卡茲表示：「我知道以色列為了在中東建立明顯更強的關係和加強融入，多年來做了哪些努力。我也認為實際上真的有機會成功。但是我們必須要通過這個非常具有挑戰性的時刻，確保10月7日事件永遠不再發生，並努力打造一個遠遠不同且更好的未來。」