英美戰艦 擊落21來襲目標

也門叛軍又射導彈無人機 圖攻紅海商船 也門叛軍青年運動再度無視美國上周三發出的最後通牒，周二向紅海南部海域發動大規模襲擊，出動自殺式無人機、反艦巡航導彈、反艦彈道導彈。在區內巡航的美國海軍與英國皇家海軍聯手合作，總共擊落21個空中來襲目標。

負責中東地區軍事行動的美國中央司令部通報，也門薩那時間周二晚上9時15分，獲得伊朗支持的青年運動從根據地發起「複合」襲擊；正在執行「繁榮守護者行動」護航任務的美國海軍及英國皇家海軍作出反制，美軍航空母艦艾森豪威爾號艦載F18戰機以及神盾驅逐艦格雷夫利號、拉布恩號、梅森號，與英軍驅逐艦鑽石號合作，擊落18架伊朗設計的自殺式無人機、兩枚反艦巡航導彈、一枚反艦彈道導彈。

美軍暗示將採軍事行動 通報指出，青年運動企圖攻擊通航紅海南部海域國際航運通道的數十艘商船，今次是自去年11月19日以來，該個隸屬於伊朗為首「抵抗軸心」勢力的武裝組織第26次攻擊紅海地區海域商船，但美國中央司令部沒有收到人員受傷或損毀的報告。通報最後重申美國與另外13個國家發出的最後通牒，強調青年運動若繼續威脅性命、全球經濟、區內關鍵航道自由貿易，將要為此承擔責任，再度暗示會採取軍事行動。

英國國防部昨日發表聲明，表示鑽石號前一天晚上聯同美國軍艦，成功擊退青年運動至今向紅海發動的最大規模攻擊；鑽石號在行動期間使用防空導彈及艦炮，擊落多架飛至的自殺式無人機，該艦沒有損毀，艦上亦無官兵受傷。英國國防大臣夏博思說，青年運動的違法攻擊是完全不能夠接受，揚言「我們將採取必要行動保護無辜性命及全球經濟」。英國傳媒披露，鑽石號擊落至少7架來襲的自殺式無人機。

英再派護衞艦駛紅海支援 另一方面，英國皇家海軍周二宣布，護衞艦里士滿號上周五已經駛離位於普利茅夫的基地，前往紅海一帶海域支援保護航運的國際行動，主要作為鑽石號及護衞艦蘭開斯特號的替補。鑽石號與蘭開斯特號目前分別部署紅海及印度洋、阿拉伯海，當它們需要暫時結束巡邏以便回港補給或維修，里士滿號將取而代之執行有關任務。本報綜合報道

青年運動多次使用反艦彈道導彈向紅海商船施襲。 紅海地區局勢最新發展 美國F18戰機從航空母艦艾森豪威爾號彈射起飛。 英國驅逐艦鑽石號官兵發射防空導彈。