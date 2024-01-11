金正恩：南韓是主要敵人 不逃避戰爭
【本報綜合報道】朝鮮半島局勢在新一年持續緊張，北韓官媒朝中社昨日報道，北韓領袖金正恩宣稱南韓是北韓主要敵人，朝方不會單方面以武力引發戰爭，但從未想過逃避戰爭。與此同時，美國空軍披露戰略轟炸機部隊近日演練實施戰備行動。
美B52H掛彈演習
朝中社報道，金正恩周一至周二在重要軍需工廠進行現場指導時表示，若南韓企圖對北韓使用武力或威脅其主權及安全，朝方將毫不猶豫地動用一切手段及力量徹底摧毀南韓，更形容對方立國以來，一直致力於推翻北韓政權及體制，如今已經到了必須將其視為北韓最敵對國家的時間。他又提到在鼓吹與北韓對抗並致力於增強軍力的敵對國家之間關係中，朝方當務之急是加強自衞國防能力及核戰爭遏制力量。
面對北韓核導威脅及挑釁，南韓依賴美國提供延伸威懾反制。美國空軍周二表示，第5轟炸聯隊及第2轟炸聯隊上周四至周日在北達科他州邁諾特空軍基地實施代號「大草原及支流警戒」的演習，透過安排上述轟炸聯隊合作，測試執行戰略轟炸機戰備行動的能力，強化隸屬於美國核三位一體打擊力量的戰略轟炸機部隊之安全性、防衞性、可靠性；B52H戰略轟炸機在演習期間，掛載配備核彈頭的空射巡航導彈。
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