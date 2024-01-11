專家指事件未損美核威懾力

【本報綜合報道】美國國防部未有即時通報部長奧斯汀入院後，共和黨批評五角大樓失職，聲稱當事人是核武指揮及控制系統的重要構成部分，溝通混亂令美方威懾力量受到削弱。惟專家指出，美國總統能夠直接下令核攻擊，毋須經過國防部長。

總統可直接下令核攻擊 美國明德大學蒙特雷國際研究學院教授兼核武專家劉易斯（Jeffrey Lewis）表示，國防部長不但不是美國核武指揮鏈的重要部分，更甚至不是屬於該指揮鏈。他解釋，美國總統能夠直接聯絡國家軍事指揮中心，並根據預先制訂的作戰方案清單下令核攻擊，情況如同打電話叫外賣，「唯一不同的是叫外賣需要更多時間送達」。

美國科學家聯盟核武專家克里斯滕森（Hans Kristensen）指出，當美國總統決定使用核武時，只需要直接通知位於國防部總部五角大樓的國家軍事指揮中心，對方確認命令的真實性後傳達給相關司令部及部隊。至於國防部長在美國使用核武的角色，就是總統可能在作出決定前諮詢對方，但這並不是規定要求的「指定動作」。

美國原子科學家公報研究員施瓦茨（Stephen Schwartz）表示，美國國防部長無法批准或不批准使用核武，在此事只是扮演總統的軍事顧問角色。在軍隊層面方面，參謀長聯席會議主席及戰略司令部司令的角色都是顧問，後者是核武指揮鏈一部分，只能夠對動用核武的命令表達不同意或反對，但無法合法地阻止總統使用核武。