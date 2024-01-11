院方撐私人討論前列腺癌

沃爾特里德國家軍方醫院

【本報綜合報道】美國國防部長奧斯汀去年12月入院進行選擇性的醫療程序，外界直至周二才得悉他確診前列腺癌。負責診治的沃爾特里德國家軍方醫院表示，前列腺癌是美國男性最常見的癌症，有關篩查、治療、支援的討論通常極其個人及私人。

根據沃爾特里德國家軍方醫院透過五角大樓發表的聲明，在美國每8名男性當中，有一人受前列腺癌影響，比例在非裔美國男性上升至每6人就有一人；雖然前列腺癌很常見，但針對篩查、治療、支援的討論是非常個人及私人性質。院方也強調早期篩查對發現及治療前列腺癌的重要性，呼籲民眾諮詢醫生意見接受合適的篩查。

在五角大樓上周五發表首份關於奧斯汀入院的聲明中，提到選擇性的醫療程序。美國傳媒周二引述相關醫學專家指出，很多人以為「選擇性」一詞代表醫療程序性質屬於「小事」，但實情正好相反，「選擇性」只是代表沒有迫切進行的需要，可以預先安排病人接受醫療程序的日程，絕大部分癌症手術都屬於選擇性的醫療程序。

奧斯汀術後併發症不常見 報道引述美國梅奧醫院指出，奧斯汀接受前列腺切除手術後出現的併發症，即嚴重腹痛、小腿痛、臀部痛及惡心，都不是常見的併發症，而出現嚴重併發症的情況很罕有。梅奧醫院提到，病人完成前列腺切除手術後，通常需要4周至6周時間康復。