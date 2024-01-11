眾院查風波 白宮審視移交職權程序

羅傑斯

【本報綜合報道】正當美國總統拜登為今年11月大選拉票爭取連任之際，爆出國防部長奧斯汀入院延報的醜聞，為共和黨送上大禮，該黨控制的眾議院軍事委員會周二宣布就事件展開正式調查；白宮則亡羊補牢重新審視內閣成員移交職權的規程。

眾議院軍事委員會主席兼共和黨眾議員羅傑斯表示，已經去信奧斯汀、副國防部長希克斯、國防部長幕僚長馬格薩門，要求就奧斯汀入院期間出現的事件提供更多訊息及展現全面透明度。他在致函奧斯汀的信件提到，不論是持續進行的美國反恐行動，還是核武指揮及控制系統，都依靠對國防部長決策能力的清楚理解；又形容五角大樓用於在國家受到敵人攻擊時運作，而不是為隱瞞無法履職的國防部長而設。

國防部長是美國內閣成員，但白宮在奧斯汀入院一事蒙在鼓裏。美國傳媒周二報道，白宮幕僚長齊茨在內部備忘錄要求，重新審視內閣成員移交職權予他人的規程，若出現權力已經或可能授權予他人的情況，必須以書面形式通知內閣事務辦公室及他本人。馬格薩門周一亦下令展開30天內部審視，判斷是否有必要更改相關程序。

拜登稱無意換防長 外界也關注今次事件會否有官員問責下台，白宮國家安全委員會發言人柯比強調，總統拜登現時最關心奧斯汀的健康，仍然對他充滿信心及信任，無意在本屆任期結束前更換國防部長。白宮發言人巴埃爾解釋，拜登之所以依然支持奧斯汀，是對方已經作出清晰表態，自己承擔今次事件的責任，「我們對他承擔責任表示理解」。