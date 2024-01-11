愈揭愈劣 防長早確診前列腺癌 拜登懵然一個月

遲報風波 軍方醫院發聲明披露病情 美國國防部因延報部長奧斯汀入院而備受抨擊之際，負責治療的沃爾特里德國家軍方醫院周二表示，當事人曾經接受治療前列腺癌的手術，但因尿道感染而再度入院並送入深切治療部。惟一波未平一波又起，五角大樓被揭發切香腸式向白宮通報消息，總統拜登直至周二當天才知悉其國防部長患上前列腺癌。

沃爾特里德國家軍方醫院透過國防部發表聲明，表示奧斯汀接受例行醫療篩查後，去年12月初獲悉自己患上前列腺癌，經諮詢醫療團隊後，他在同月22日在該醫院接受前列腺切除手術。

手術期間曾經麻醉 聲明強調，該手術屬於「低度入侵性」，當事人期間接受一般的麻醉，事後康復並翌日出院回家。這是外界首次知道奧斯汀在手術期間接受麻醉。

再入院因尿道感染 惟奧斯汀在上周一元旦日傍晚由救護車送入沃爾特里德國家軍方醫院，原因是出現手術產生的併發症，包括嚴重腹痛、小腿痛、臀部痛及惡心，醫生初步評估後發現他的尿道受感染。院方上周二把他轉入深切治療部病房，以便密切監察及照顧；醫生卻發現當事人的消化系統出現更多併發症，需要利用喉管插鼻排空胃部的腹水。

拜登領導力受質疑 聲明最後表示，奧斯汀如今已經沒有出現感染，雖然全面康復將是緩慢的過程，但他持續取得進展；又強調當事人二度住院期間，從未失去意識或接受一般的麻醉。根據五角大樓連日來的說法，奧斯汀上周二至上周四無法全面履行職務，由身在波多黎各的副國防部長希克斯代理。截至當地時間周二下午，他仍然在醫院履行職務。

被問及拜登是否無法掌握其內閣成員健康時，白宮國家安全委員會發言人柯比周二回應時披露，拜登也是當天才知道奧斯汀確診前列腺癌。如此一來，拜登及白宮不論是在奧斯汀入院還是患癌，都不是第一時間從五角大樓獲悉，而且知道的時間不比公眾早得多，惹來外界質疑拜登的領導能力，連核心內閣成員的狀況也不知道。

美國傳媒周二報道，奧斯汀隱瞞自己患癌入院一事，在國防部內部引起不滿。其中一名匿名國防部官員形容對事件感到失望，直言當事人連拜登都隱瞞，是鹵莽及不負責任之舉，其判斷能力應該受到質疑。另一名國防部官員指出，奧斯汀團隊尊重當事人的私隱，「我們都信任他」，認為對方並非故意，但通報程序應該更明確。

奧斯汀性格內向為人所知，但一名前政府官員向傳媒指出，追求私隱不應該比向總統、部門、國家履行職務更重要，批評他今次的決定危害國家安全，令高級決策官員蒙在鼓裏，包括其下屬、高級白宮官員、總統，對他們及依靠他的人士不公平。本報綜合報道

五角大樓（圖）未有向白宮通報所有關於奧斯汀入院的訊息。 白宮在奧斯汀入院治療癌症一事接二連三被蒙在鼓裏。 奧斯汀入院知情不報事件最新發展