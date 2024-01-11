逼客買貴票爆口角 雪鄉導遊道歉

【本報綜合報道】黑龍江有大學生和兩名朋友上周四在網上平台購買參加了當地雪鄉景區的低價旅行團，翌日前往景區途中遭導遊強迫加購雪地項目套票，雙方因而發生口角。尚志市文體廣電和旅遊局周一回應，涉事旅行社已對導遊進行相應處理，導遊已向遊客公開道歉並達成諒解。

來自廣東的大學生小陳（化名）與朋友上周四在網絡平台，購買了每人358元（人民幣‧下同，約400港元）雪鄉兩日團隊遊，費用包含哈爾濱到雪鄉來回車費、早午晚餐、景區門票、特色暖炕住宿、全程導遊服務及保險。上周五出發當天，小陳等人上車後導遊開始推薦價值1,300元（約1,452港元）和1,500元（約1,676港元）的雪地項目套票，惟小陳和朋友拒絕購買。當旅遊巴駛到一服務區時，導遊與小陳等人互罵，最後小陳為免再起爭執，在雪鄉住了一晚後，便自付120元（約134港元）訂車票提前離團返回。