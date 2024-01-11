治沙有成 黃河壺口瀑布變清

【本報綜合報道】內地網民近日在陝西延安黃河壺口瀑布拍到「清流飛瀑」的壯觀景象，感嘆「黃河水竟然變清澈了」。有地質專家曾考證，史載可查的黃河變清共43次。至於黃河變清的原因，則是長期治理水土流失的成效。

網民反映入冬起現清流 黃河壺口瀑布是中國第二大瀑布，也是世界上最大的黃色瀑布，黃河之「黃」，實為泥沙。近代實測資料分析，黃河幹流年均輸沙量為16億噸，含沙量為每立方米35公斤，最大年輸沙量達39億噸。地質專家李鄂榮曾考證，黃河變清最長一次為1727年，持續20多天。如今據網民反映，黃河壺口瀑布自入冬起，水都是清澈的。

內媒昨日引述科學分析指，黃河變清主要有兩大原因，一是黃河上游降雨量減少。黃河泥沙九成來自土質疏鬆、易蝕易散的黃土高原，每逢暴雨沖刷便會流失大量水土，奔入黃河。當上游雨水或降雪量減少，雨水沖刷量降低，水中含沙量也會相應減少，因此才有黃河水清的奇觀出現。其二是中國在黃沙治理方面的成效，水土流失減少，黃河含沙量自然下降，河水隨之變清。據測算，近20年來黃河中游平均每年攔減入黃河的泥沙超過4億噸。內媒曾報道，陝西平均每年輸入黃河的泥沙量，已從多年前的8.3億噸減少到前年的2.68億噸。