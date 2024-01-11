神州啟用寒潮編號 提高準確預警預報

中國氣象局周二網站發布消息指，國家氣象中心自去年11月起，對中國發生的寒潮制訂了編號，這是為提高寒潮預報預警精準性和服務水平。

國家氣象中心稱，寒潮事件與交通安全、農業生產、能源調度、人體健康等密切相關，致災性強、影響大。在全球變暖背景下，雖然影響中國的寒潮次數總體呈減少趨勢，但極端寒潮天氣及其造成的經濟損失卻在增加，這對寒潮預報預警提出了更高要求。對此，國家氣象中心建立了高頻次、多渠道的寒潮、暴雪等預警發布機制。

強度劃分3級 有助制訂應對 去年2月以來，在科學銜接短期寒潮預警規範和中期寒潮業務規定的基礎上，國家氣象中心制訂寒潮勘定編號業務新規範，根據降溫發生時間、區域範圍、強度等因素，將寒潮劃分為「寒潮」級、「強寒潮」級和「超強寒潮」級。寒潮編號將為各級政府和相關部門制訂防範應對措施提供科學依據，也將為公眾做好防寒保暖等工作提供重要參考。國家氣象中心還將研發更多監測預報產品，同時進一步優化、調整業務流程，支援寒潮編號業務標準化和規範化建設。

氣象局早前表示，上月以來共有3次冷空氣過程影響中國，其中上月14日至17日的一次綜合強度為歷來12月最強。全國上月共發布2.87萬條預警訊息，暴雪、低溫、道路結冰、寒潮、霜凍的預警訊息同比分別增加50%到5倍，上述5類預警訊息均為歷年同期發布量最高。本報綜合報道