網傳囂張解僱下屬影片 女高管受罰

【本報綜合報道】內地近日網傳一段影片，內容是某公司女高層態度囂張揚言要違法解除一名員工，更要讓對方兩年半都找不到工作，引發網上熱議。周一凌晨網上流傳一份疑似涉事公司的聲明表示，上述被解僱員工因工作能力不能勝任而被辭退，又責令女高層停職反省並嚴肅處理。

聲明表示，被解僱的孫×去年6月25日入職，簽訂3年僱傭合約，試用期為6個月。因孫×工作能力未能勝任，公司決定不予通過試用期，於上月1日雙方簽署解除僱傭關係協議，已於上月8日按協議支付去年11月份的工資和離職補償金。不過該聲明沒有公章，亦找不到原文出處。

未過試用期 孫×周一下午回應，公司在試用期內突然開除他，並非自己能力不行，而是遭惡意開除。他透露，工作期間曾表示反對盜版和晶片外判，主張公司要有自己的晶片設計研發團隊，因而與公司產生意見衝突。他把影片放上公司通訊群組後立即被踢出群，後來公司草擬了一份道歉聲明，讓他承認自己與公司企業文化不符、能力不足等，簽字道歉才給予離職補償金，惟他現在仍未拿到離職證明。