吉林網紅團隊內訌 成員被捅多刀喪命

原回房睡覺 變相約打架

在某短片平台因拍短劇和搞笑片走紅、擁有2,477萬粉絲的網紅小娜娜，周日在直播中證實，團隊中兩名成員劉野和大拓，原本各自回房準備要睡覺，卻不知甚麼原因相約打架，結果「劉野沒了」。小娜娜表示，兩人太衝動，現在已立案，「誰的責任誰就去承擔」，又指帳號停播3天。據報道，被打死的劉野和打死人的大拓，在該短片平台的帳號各有27萬和11萬粉絲，兩人會定期直播，但在今年1月1日後兩人帳號均再無直播紀錄。有業內人士爆料，劉野和大拓分別是小娜娜的徒弟和徒孫。