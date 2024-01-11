校長性侵多名殘障女生 監15年

【本報綜合報道】湖北省隨州市隨縣博愛特殊教育學校校長劉愛業2022年被揭多年來在校內性侵多名殘障女學生，同年底被隨縣人民法院裁定強制猥褻罪成，判監禁3年6個月。受害者家屬及公眾質疑裁決過輕，隨縣人民法院去年9月再開庭審理。受害者家屬周一對內媒稱，法院判處劉愛業13年有期徒刑。

在庭審中，劉愛業一方提出，被害人王××無作證能力，其陳述不應被採信，但未獲法院採納。法院最後判決表示，王××雖有一定智力障礙，但對自己被侵害過程陳述較為清晰、相對穩定，且對部分細節陳述非親歷不可知，可將其陳述作為定案證據，故作上述裁決。

以漏案方式重新起訴 據了解，此次劉愛業被控強姦罪開庭，是以漏罪的方式重新起訴。這次判決與原判決併罰，決定執行有期徒刑15年，剝奪政治權利3年，同時禁止劉愛業從事密切接觸未成年人的工作。附帶民事訴訟方面，劉愛業亦被判需賠償另一名原告人塗××經濟損失9,340多元人民幣（約一萬港元）。