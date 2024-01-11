赴尼泊爾娶妻似選妃 內地單身漢惹反感

性別嚴重失衡 潮興花13萬元擇偶 內地男女比例失衡，近日網上流傳不少單身漢開始湧到尼泊爾尋找結婚對象，有指只需花12萬人民幣（約13.2萬港元）及5個月時間，就能完成所有娶妻程序。惟有男子懷有「選妃」心態，這種花錢娶妻的行為引起尼泊爾華人反感。

中國國家統計局數據顯示，截至2022年底，內地男性人口較女性多出3,237萬人。導致逾千萬男性難以在適婚年齡內，娶得妻子組織家庭。媒體周二報道，近年內地社交網經常有人分享「尼泊爾娶妻攻略」，聲稱當地物價低，普通收入的男性也有機會覓得良緣。有網民分享自身經驗，描述尼泊爾女性為「不貪圖物質」、「不要彩禮」和「任勞任怨」的賢妻良母。

在尼泊爾長居的內地人陳凌靜表示，當地普通女性每月工資只有約600至700元（人民幣‧下同，約660至770港元），普通男性的人工則是約1,800元（約1,980港元）。在當地做廚師、司機的華人月薪約3,000元（約3,300港元），自然成為高薪一族，相對吃香。一名在首都加德滿都從事旅遊業的內地人也透露，經常遇到來尼泊爾找老婆的內地男子。

多以年輕漂亮做標準 尼泊爾波卡華華僑協會理事謝騫表示，到當地找新娘的內地單身漢約一半為50歲以上，但他們希望找到20多歲的尼泊爾女性。在尼泊爾經商的內地人李娟娟透露，曾被加入到一個赴當地找新娘的中國單身男性通訊群組，他們以年輕漂亮為擇偶標準，有些男性甚至抱怨，和輕微殘疾的尼泊爾女子結婚後感到不划算。有中介公司更在社交網發布尼泊爾女子的照片，貼文指出「貨不多，從速」，讓不少女性反感。本報綜合報道