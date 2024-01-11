馬爾代夫總統訪華 加強兩國經貿合作

【本報綜合報道】馬爾代夫總統穆伊祖周一抵達福建廈門展開為期5天訪華行程，他當天前往廈門自貿區考察，周二晚上7時許轉達北京。這是穆伊祖自去年11月就任以來，對外國進行的首次國事訪問，也是今年首位應邀訪華的外國元首。

馬爾代夫總統網站貼出新聞稿，表示穆伊祖發表講話時強調，中國在馬爾代夫發展歷程中作為重要盟友和不可或缺的合作者的重要性，希望把雙邊關係提升至新高度，加強各領域的合作。馬爾代夫總統網站指出，在穆伊祖國事訪問期間，中國和馬爾代夫將會舉行正式會談並且簽署重要的協議，以加強貿易、專業發展和社會經濟合作。

鼓勵華商前往當地投資 穆伊祖周二出席馬爾代夫政府在福州舉辦的2024「投資馬爾代夫」商務論壇，他稱當前馬爾代夫積極深化經濟改革，大力推進基礎設施建設，着力提高可再生能源佔比，加強生態環境和海洋資源保護，豐富發展多元旅遊業態，有着廣闊的投資空間和發展機遇，歡迎中國企業家前往馬爾代夫投資，共同促進「一帶一路」高質量發展。