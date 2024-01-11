大陸擬進一步中止台貨關稅減讓

【本報綜合報道】中國大陸商務部新聞發言人周二表示，研究進一步採取中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）早期收穫清單（提早降低關稅清單）中農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。針對中國大陸中止予台灣產品的關稅減讓一事，台灣行政院早前批評這是典型經濟脅迫，透過貿易手段達到政治目的。

包括農漁機械 此前，中國大陸商務部認定台灣地區對中國大陸貿易限制措施構成貿易壁壘後，中國大陸國務院關稅稅則委員會上月發出公告，決定中止ECFA部分產品關稅減讓。根據該公告，自今年1月1日起，中國大陸已經對原產於台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率，按現行有關規定執行。

中國大陸商務部新聞發言人表示，自國務院關稅稅則委員會上月發布公告以來，台灣民進黨當局未採取任何有效措施，取消對中國大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究下一步措施。