謝鋒：中美應良性競爭 不能你死我活

【本報綜合報道】中國駐美國大使謝鋒周一在美國喬治亞州舉行的中美建交研討會發表演講，形容國家與國家的競爭應該是田徑賽而非拳擊賽，強調中國政府對「台獨」分子沒有妥協的餘地。

對台獨分子沒妥協餘地 謝鋒應邀出席在卡特中心舉行的紀念中美建交45周年研討會，他表示，回顧過去這些年，最根本的經驗是中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方唯一正確選擇。談到管控矛盾分歧，他稱現代社會競爭普遍存在，但競爭應是講規則的公平競爭，是你追我趕、共同進步的良性競爭，而不能是你死我活、零和博弈的惡性競爭，更不能夠以競爭為名剝奪他國正當發展權益。

謝鋒強調，台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，沒人比中方更珍視台灣海峽和平穩定，但「台獨」與台灣海峽和平水火不容。他呼籲美方應該以實際行動遵守「一個中國」原則，將美國領導人不支持「台獨」、不尋求把台灣問題作為遏制中國工具的表態落到實處，與中方一同維護台灣海峽和平穩定和中美關係大局。

此外，謝鋒提出無論是經貿、能源、農業、執法、教育、人文等雙邊領域，還是氣候變化、公共衞生等全球性挑戰，以及中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際地區熱點問題上，中美可以而且應該協調合作的事很多。