美眾院議長晤新任台灣代表

【本報綜合報道】美國國會眾議院議長約翰遜周二在議長辦公室，與新上任的台灣駐美國代表俞大㵢會面，討論美台關係重要議題。約翰遜表示，美國與台灣人民肩並肩站在一起，美方要協防台灣遏止中國大陸的軍事挑釁。由於台灣總統選舉周六舉行，今次會面引起關注。

強調助台防衞重要性 二人閉門會面前向傳媒公開發表談話，約翰遜表示，美方協助台灣防衞是非常重要，美國國會與其朋友站在一起，也為台灣正在嘗試推進的民主原則站在一起，美台有着非常重要的關係，要予以加強。俞大㵢感謝對方和美國國會不分黨派對台灣的長期支持與安全承諾，期待雙方進一步加強彼此堅若磐石的友誼。

俞大㵢與約翰遜會談後接受媒體聯訪，被問及有否針對台灣選舉談及對中國大陸介入的擔憂時，俞大㵢稱與約翰遜的會面性質是「禮貌性的拜會」，雙方都強調美台關係的重要，以及繼續加強合作的意願。他感謝美國國會很多重要決議案，如美台避免雙重課稅、涉台軍事法案等，稱「主要是談這些」。對於台灣選舉，約翰遜只是簡單祝福台灣選舉一切順利。