大陸衞星越上空 台稱警報無受政治干擾

【本報綜合報道】台灣國防部周二罕有發出防空警報，警告中國大陸發射衞星飛越當地南部上空，但短訊內容有誤及與異常做法引起質疑。台灣總統府回應稱，經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情報評估後，研判可排除政治企圖。台灣國防部昨日稱發出警報絕無受政治干擾，更無所謂介入台灣選舉的情況。

「Missile」字樣惹恐慌 相關警報錯誤出現「Missile」（導彈）字樣引起恐慌，雖然事後由台灣空軍作戰司令黃志偉扛起責任，但仍然遭質疑有政治操作痕迹。台灣傳媒指出，台灣國防部日前曾經針對警報系統開展測試，之後就發出警報時機太巧合。對於外界質疑警報涉及介選，台灣國防部表示，考慮中國大陸周二發射的衞星飛行軌迹異常，判斷會經過台灣本島上空，為了爭取時效、保護民眾安全，空作部依敵情威脅並按照相關規定處置，全程以國防安全為考量。

針對中國大陸今後的衞星發射活動，台灣國防部將依規定視其對台影響、威脅程度適切預警和應對。該部門又表示，英文用語問題已經由相關單位全面檢討修正，台軍嚴守行政中立，落實依法行政，將持續戮力戰備整備，維護台灣安全。

台灣傳媒原軍方14分鐘的決策過程，從監測衞星、計算到發現射向偏離，並僅在數十秒內決定啟動預警系統。事後國安高層得知第一線的決策全貌後，曾經稱讚軍方決策勇敢且正確。據指，台灣總統蔡英文事前只知道中國大陸有發射衞星的既定計劃，未知火箭與原本掌握航線不同，看了高雄市市長陳其邁的智能手錶才知是因該衞星而發出警報。

大陸成功發射愛因斯坦探針衞星。（中新社圖片） 1月9日中國大陸運載火箭飛行路線示意圖