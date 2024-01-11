中美國防部官員會晤 談及台灣南海問題

蔡斯

中美兩國國防部官員周一至周二在美國維珍尼亞州五角大樓舉行工作會晤，是2020年來首次面對面會談。中方在會上要求美國停止武裝台灣，減少在南海的軍事部署及挑釁行為；美方強調保持兩軍溝通渠道開放的重要性，防止競爭偏離為衝突，並表明《台灣關係法》及「六項保證」繼續指導其兩岸關係政策。

美國國防部在新聞稿表示，出席工作會晤的美方官員是美國國防部中國大陸、台灣及蒙古事務副助理部長蔡斯（Michael Chase），中方與會官員是中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超。這是第17次中美國防部工作會晤，上次2021年舉行，因新冠疫情而採用視像形式；第15次則在北京舉行。新聞稿指出，雙方討論了中美兩國的防務關係，蔡斯也提到在印太地區安全行動的重要性，重申美方將會繼續在國際法允許的地方，安全及負責任地飛行、航行、行動，對盟友的承諾仍然堅定不移。

美重申台灣關係法指導政策 新聞稿提到，蔡斯與宋延超也討論地區及全球安全議題，針對中國騷擾在南海合法活動的菲律賓船艦，蔡斯強調尊重國際法保障的公海航行自由之重要性。雙方討論俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭，美方對北韓近期的挑釁表示關切。蔡斯在會上重申美國致力維持其長期的一個中國政策，新聞稿指出該美方政策由《台灣關係法》、中美三個聯合公報、「六項保證」指導，他最後重申海峽兩岸和平及穩定的重要性。

華促美認清海空問題根源 中國國防部昨日通報，在會上表示願意在平等及尊重基礎上，與美方發展健康穩定的兩軍關係，但呼籲美方正視中方關切。中國國防部強調在台灣問題上絕不絲毫妥協退讓，要求美方恪守「一個中國」原則，反對台灣「獨立」；又敦促美方充分認清海空安全問題根源，嚴格約束一線部隊，停止渲染炒作、停止支持個別國家侵權挑釁。中方也就涉及其核心利益問題及國際熱點問題，闡明嚴正立場及重大關切。

另一方面，中共中央對外聯絡部部長劉建超周一在美國紐約出席中美1.5軌對話框架下專題座談後，翌日到美國智庫外交關係協會發表講話，表示台灣是中國核心利益中的核心，是不可逾越的紅線，希望美方恪守不支持「台獨」的承諾。他指出，中美必須妥善管控分歧，雙方非常了解彼此的核心利益及不容逾越的紅線，中方嚴肅看待美方不支持「台獨」的立場，並強調中國統一是海峽兩岸中國人民的夢想。本報綜合報道

宋延超 劉建超 中美兩國軍方代表舉行面對面會談。