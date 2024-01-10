兩少女救溺水夫婦 獲官員表揚

【本報綜合報道】加拿大蒙特利爾一對少女上周在加勒比海島國巴巴多斯的海灘上，發現一對60多歲的英國夫婦溺水，其後通過高超的游泳技術，成功將夫婦救回岸上。少女事後不僅獲巴巴多斯傳媒關注，更獲當地官員表揚。

游泳健將 衝浪聞求救聲 加媒前日報道，13歲的愛爾蘭梅克倫塞克（Zoe Ireland-Meklensek）和好友14歲巴塞曼（Emma Bassermann）事發時在海灘上衝浪，突然聽到遠處有微弱的求救聲。她們跟隨聲音找到在水流中掙扎的婦人，將她救起後，隨即又在更遠處找到婦人的丈夫，並利用衝浪板將對方運回岸上。談及當時經歷時，夫婦仍然心有餘悸，坦言如果不是兩名少女發現他們，可能無法獲救，對她們充滿感激。

巴塞曼是加拿大一間游泳俱樂部的競技游泳運動員，目前正在巴巴多斯參加為期10天的奧運選拔賽訓練營，而愛爾蘭梅克倫塞克亦是游泳健將，過去曾和巴塞曼屬於同一間俱樂部。巴塞曼表示，如果她們的游泳能力較弱，情況可能會截然不同。俱樂部副主席韋斯托爾（Kathryn Westoll）則稱，由於水流湍急，海灘游泳可能難以預測，拯救驚慌失措的溺水者有其自身風險，但兩名少女能讓自己和夫婦保持冷靜，為她們感到自豪。